Sarà una insolita domenica di riposo quella che attende la Casertana dopo il rinvio del match contro l' Atalanta U23 che si sarebbe dovuto svolgere domenica prossima al "Pinto". Il motivo va ricercato nella convocazione di tre calciatori della compagine bergamasca nelle diverse nazionali di categoria, da qui la decisione pressocché automatica da parte della Lega Pro di rinviare il match. Questa la nota ufficiale del club campano: " La gara Casertana-Atalanta U23 – si legge – inizialmente in programma domenica 16 novembre, è stata posticipata a mercoledì 3 dicembre con calcio d'inizio alle ore 17.

© Anteprima24.it - Casertana-Atalanta U23 posticipata al 3 dicembre: ecco il motivo