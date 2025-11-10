Casa Bergamasca di Babbo Natale | prime foto e prenotazioni aperte

Il conto alla rovescia continua, in una crescente attesa che affascina grandi e, soprattutto, piccini. Apre i battenti sabato 15 novembre a Clusone la “Casa Bergamasca di Babbo Natale”, allestita nel cuore della città baradella, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club. Per la ValSeriana di tratta di un appuntamento sentito e condiviso, reso possibile dal sinergico impegno dello staff della Fattoria Ariete di Gorno (che dal 2007 cura l’accoglienza in Valle dell’illustre ospite) unitamente a Comune di Clusone, Turismo Pro Clusone, Promoserio, Operatori e Distretto del Commercio dell’Alta Val Seriana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Casa Bergamasca di Babbo Natale: prime foto e prenotazioni aperte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il colpo, messo a segno in pochi minuti nella casa bergamasca del difensore dell’Inter, sembra essere stato pianificato con attenzione dalla banda di ladri - facebook.com Vai su Facebook

La Casa Bergamasca di Babbo Natale - La Casa Bergamasca di Babbo Natale apre le sue porte per la 18esima edizione nella città di Clusone, uno dei Borghi più belli d ... Lo riporta ecodibergamo.it

Babbo Natale di nuovo in Val Seriana, dal 15 novembre a Clusone la sua Casa Bergamasca - La partenza dai ghiacci del Nord è ormai imminente e Babbo Natale per il suo tour in Bergamasca ha ancora una volta le idee chiare, scegliendo da sabato 15 novembre la ValSeriana e ... Secondo bergamonews.it

La Fortezza del Natale, 10 mila metri quadri di magia e divertimento - Babbo Natale e le sue meraviglie aspettano grandi e piccini ad Arezzo, per sorprenderli con la magia natalizia ... Segnala today.it