Caro John Elkann il problema della Ferrari non è che i piloti parlano troppo | è lei che parla di F1

Dopo il GP del Brasile, John Elkann ha puntato il dito contro Leclerc e Hamilton per la stagione deludente della Ferrari. Ma le sue parole raccontano una realtà ben più grave: chi guida la scuderia non sa più cosa significhi guidare un team in Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Buongiorno caro John @JohnLee90252472 a te e agli amici tutti con #VoceEDelizia #art Mary Cassatt:Le sorelle @PaolaToogoodxme @DavLucia @dianadep1 @rita_mereu @annamarylight @MarisaPetrina @ValerioLivia @CaterinaCategio @NadiaZanelli - X Vai su X

Dopo Patrick Dempsey e John Krasinski, ecco chi ha conquistato il titolo più ambito dell’anno - facebook.com Vai su Facebook

Caro John Elkann, il problema della Ferrari non è che i piloti parlano troppo: è lei che parla di F1 - Dopo il GP del Brasile, John Elkann ha puntato il dito contro Leclerc e Hamilton per la stagione deludente della Ferrari ... Secondo fanpage.it

Elkann contro Hamilton e Leclerc, ma il vero problema resta ancora la macchina - Il presidente della Ferrari critica i due piloti dopo il disastroso Gp in Brasile, mentre elogia il team di meccanici e ingegneri. Lo riporta msn.com

Eredità Agnelli, gli Elkann sganciano 175 milioni ma senza ammissione di colpa. Il problema di John sarà il danno d’immagine - Ora trattano con la Procura per evitare il processo penale e la battaglia civile con Margherita John, Lapo e ... Scrive affaritaliani.it