Carlo Calenda e il Tryzub sul braccio | tra politica da bar simboli antichi e social da prima serata

Il leader di Azione si tatua il simbolo ucraino e scatena Mosca: provocazione, trovata mediatica o puro gonzo-style? Nel teatrino della politica italiana, dove burattini e burattinai si confondono sul palcoscenico dello status quo, spunta — o meglio, rispunta — un personaggio che non si rasse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carlo Calenda e il Tryzub sul braccio: tra politica da bar, simboli antichi e social da prima serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

la Repubblica. . "Ma il politico italiano Carlo Calenda, come del resto alcuni altri suoi malcapitati colleghi, davvero comprende cosa significhi il simbolo che si è fatto tatuare sul braccio? In Russia, a tal proposito, si usa dire 'son tutti frutti dello stesso campo'. Il s - facebook.com Vai su Facebook

Ma il politico italiano Carlo Calenda, come del resto alcuni altri suoi malcapitati colleghi, davvero comprende cosa significhi il simbolo che si è fatto tatuare sul braccio? In Russia, a tal proposito, si usa dire "son tutti frutti dello stesso campo”. facebook.com/sh - X Vai su X

Il tridente simbolo dell’Ucraina che si è tatuato Carlo Calenda - Carlo Calenda, senatore e segretario del partito di centro Azione, si è tatuato su un polso il tryzub, cioè il tridente che è il simbolo nazionale dell’Ucraina e figura spesso sulle divise del suo ese ... Si legge su ilpost.it

Ucraina, l'Ambasciata russa: "Il tatuaggio di Calenda da seguace dei nazisti". La replica: "Verrete sconfitti, come l'Urss" - Botta e risposta tra Carlo Calenda e l'ambasciata russa in Italia, dopo che il segretario di Azione ha postato una foto in cui mostra il simbolo del 'tryzub', il tridente simbolo nazionale dell'Ucrain ... Riporta affaritaliani.it

Russia: ambasciata in Italia critica Calenda per tatuaggio tridente ucraino - L'ambasciata russa in Italia ha criticato Carlo Calenda, leader di Azione, per il tatuaggio con il "tridente" simbolo dell'Ucraina. agenzianova.com scrive