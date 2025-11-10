Caressa | Lautaro è un trascinatore c’è stato un passo in avanti Vi spiego

Inter News 24 Le parole di Fabio Caressa, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabio Caressa ha commentato a Sky Sport la vittoria dell’ Inter contro la Lazio. VITTORIA INTER – « L’Inter doveva giocare una partita seria viste le perplessità che erano state messe in evidenza dagli stessi giocatori alla fine della partita contro il Kairat. E contro la Lazio così è stato. Dopo la partita di Champions contro il Kairat, i calciatori vanno via dal campo dopo la vittoria ma si mostrano non contenti, di non aver giocato con la giusta cattiveria: è un passo in avanti importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

