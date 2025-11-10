Capodanno 2026 è ufficiale | a Genova i Pinguini Tattici Nucleari in concerto gratis

L'indiscrezione circolava da tempo, ma poco fa è arrivata la conferma: a Genova la prossima notte di San Silvestro sarà animata dal concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, gratuito, in piazza della Vittoria.A comunicarlo, la sindaca Silvia Salis: “Quest'anno festeggiamo Capodanno con un grande. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

