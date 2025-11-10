Caos nella Bbc dopo le polemiche per il documentario Trump minaccia azioni legali La rete | Errore di valutazione
Il caso Bbc prosegue. Dopo le dimissioni del direttore generale Tim Davie e della ceo delle News Deborah Turness per il documentario su Donald Trump, arrivano le minacce del presidente. Il tycoon ha inviato una lettera all’emittente promettendo azioni legali per la messa in onda del suo discorso modificato. Lo ha reso noto la stessa Bbc, precisando di aver ricevuto la comunicazione e di voler “ rispondere a tempo debito”. Al centro delle polemiche c’è il montaggio di due passaggi separati di un discorso del presidente americano datato 2021, tagliato in modo tale da rafforzare la sensazione che egli avesse incitato esplicitamente l’assalto a Capitol Hill. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
