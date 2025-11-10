Caos Garante Privacy Ghiglia non arretra | Dimissioni? Non c’è nessun motivo per farlo

Un passo indietro del Collegio del Garante Privacy dopo le polemiche sollevate dalla trasmissione Report? « Non c’è nessun motivo per farlo, perché la politica che lo chiede deve mettersi d’accordo con se stessa, o questo è un Garante indipendente, e quindi non dipende dalla politica, o questo è un garante dipendente, e quindi dipende dalla politica. Non si può andare a giorni alterni, la politica o c’è o non c’è. Visto che siamo indipendenti non teniamo conto delle suggestioni della politica». Queste le parole del componente del Garante Agostino Ghiglia in un’intervista rilasciata al programma L’aria che tira, in onda su La7, che ne ha diffuso un’anticipazione. 🔗 Leggi su Open.online