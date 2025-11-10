Cantù controlli serali con le squadre di intervento operativo | oltre 50 persone identificate nelle zone della movida
Proseguono i controlli serrati dei carabinieri della compagnia di Cantù nel capoluogo e nei comuni limitrofi, con pattuglie dedicate alla prevenzione e al contrasto dei reati nelle fasce serali e notturne. Nell’ultima settimana il dispositivo è stato rafforzato dalle squadre di intervento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
