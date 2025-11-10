Candidati Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali Campania 2025 | la lista completa
Chi sono i candidati di Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Incontro con @Francesco Paolicelli Venerdì 7 novembre, presso la casa della Democrazia, il comitato del partito democratico di Capurso, abbiamo inaugurato un ciclo di incontro con i candidati del pd al Consiglio Regionale. Abbiamo incontrato Francesco Pa - facebook.com Vai su Facebook
Candidati Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa - Chi sono i candidati di Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025 ... Secondo fanpage.it
Democrazia Cristiana con Rotondi, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Democrazia Cristiana con Rotondi alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Da ilmattino.it
Regionali, i candidati della Democrazia Cristiana: acqua, sanità e imprese le priorità - L’ultimo presidente irpino della Camera di Commercio, una giovane artista, un avvocato con la passione per la politica e un ex sacerdote ora imprenditore. Secondo irpinianews.it