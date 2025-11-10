Candidati Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali Campania 2025 | la lista completa

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi sono i candidati di Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

candidati democrazia cristiana rotondiCandidati Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa - Chi sono i candidati di Democrazia Cristiana con Rotondi alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025 ... Secondo fanpage.it

Democrazia Cristiana con Rotondi, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Democrazia Cristiana con Rotondi alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Da ilmattino.it

candidati democrazia cristiana rotondiRegionali, i candidati della Democrazia Cristiana: acqua, sanità e imprese le priorità - L’ultimo presidente irpino della Camera di Commercio, una giovane artista, un avvocato con la passione per la politica e un ex sacerdote ora imprenditore. Secondo irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Candidati Democrazia Cristiana Rotondi