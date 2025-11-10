Campionati mondiali master di judo la rossoverde Anastasia Pastorino medaglia di bronzo a Parigi

Ternitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande festa in casa Polisportiva Ternana per il prestigioso risultato ottenuto ai Campionati mondiali master di Judo, disputati al palazzetto Dojo de Paris (Parigi). Venerdì sera è arrivata infatti una splendida medaglia di bronzo firmata da Anastasia Pastorino, protagonista nella categoria F1. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

