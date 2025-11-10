Campania platea semivuota per la ministra Locatelli | flop del convegno di area Lega in vista delle regionali – FOTO

Come si vede dalla foto, non è stato esattamente un bagno di folla quello del ministra in quota Lega per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’immagine la ritrae in trasferta in un cinema a Vico Equense (Napoli), per un convegno a tema su innovazione e inclusione, che sia pur privo di loghi di partito aveva il sapore dell’appuntamento pre elettorale, a meno di due settimane dal voto per le elezioni regionali in Campania. Con la ministra c’erano infatti, annunciati in locandina, il sottosegretario della Lega Pina Castiello, il parlamentare della Lega Gianpiero Zinzi, una ex parlamentare di diversi partiti ed ora candidata per la Lega alle regionali, Michela Rostan, e il candidato per la Lega Gennaro Cinque, ex sindaco della città che ha ospitato l’evento, nonché consigliere regionale uscente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

