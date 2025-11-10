Camminando tra cielo e mare – trekking a monte san Nicola
Domenica 16 novembre – Camminando tra cielo e mare – Trekking a Monte San NicolaUnisciti a noi per una nuova avventura firmata PugliArte!Cammineremo tra i profumi della macchia mediterranea, lungo antichi sentieri circondati da lecci, fragni e ulivi, con affacci spettacolari sulla costa di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? Oggi, camminando in silenzio verso il cimitero e stringendo il Rosario tra le mani, abbiamo affidato a Dio i nostri defunti. Il pellegrinaggio ci ha ricordato che siamo viandanti sulla terra, con il cuore rivolto al Cielo. Tra le tombe abbiamo celebrato l’Eucaristia - facebook.com Vai su Facebook
Chiese sospese tra cielo e mare: luoghi sacri e scenari incredibili - L’Italia, con gli oltre ottomila chilometri di coste, custodisce un patrimonio di arte sacra che si affaccia sul mare. Segnala repubblica.it