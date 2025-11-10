Camminando tra cielo e mare – trekking a monte san Nicola

Baritoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 16 novembre – Camminando tra cielo e mareTrekking a Monte San NicolaUnisciti a noi per una nuova avventura firmata PugliArte!Cammineremo tra i profumi della macchia mediterranea, lungo antichi sentieri circondati da lecci, fragni e ulivi, con affacci spettacolari sulla costa di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Chiese sospese tra cielo e mare: luoghi sacri e scenari incredibili - L’Italia, con gli oltre ottomila chilometri di coste, custodisce un patrimonio di arte sacra che si affaccia sul mare. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Camminando Cielo Mare 8211