Camera la Lega cambia idea sull’educazione sessuale a scuola
Alla Camera é bagarre sull’educazione sessuale a scuola, in occasione della discussione generale in aula sul Ddl sul consenso informato in ambito scolastico. Camera, divieto sulle “distorsioni ideologiche”. Rossano Sasso, deputato della Lega e relatore del Ddl ha spiegato la valenza del divieto. Dice: “Non vieta l’educazione sessuale, cosa che prevedono le indicazioni nazionali” ma “quello che vietiamo sono le distorsioni ideologiche care alla sinistra. Grazie a questa legge che la Lega ha voluto, non potranno più entrare a scuola attivisti ideologizzati. Trans e Lgbt, drag queen, porno attori privi di competenze pedagogiche non potranno parlare parlare a bambini e ragazzi di fluidità di genere, di utero in affitto e di confusione sessuale”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
La Lega cambia idea sull’educazione sessuale alle medie: si potrà fare ma solo con l’ok dei genitori - La Lega ha fatto marcia indietro su un emendamento che vietava l'educazione sessuale e affettiva alle scuole medie: una nuova modifica proposta dal Carroccio ... Scrive fanpage.it
Educazione sessuale a scuola, resta il consenso dei genitori ma cade il divieto per le medie: il nuovo emendamento della Lega - La Lega alla Camera ha depositato un emendamento sull'educazione alla sessualità a scuola, parzialmente correttivo rispetto al testo approvato in commissione. Come scrive msn.com