Camera la Lega cambia idea sull’educazione sessuale a scuola

Gbt-magazine.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Camera é bagarre sulleducazione  sessuale a scuola, in occasione della discussione generale in aula sul Ddl sul consenso informato in ambito scolastico. Camera, divieto sulle “distorsioni ideologiche”. Rossano Sasso, deputato della  Lega e relatore del Ddl ha spiegato la valenza del divieto. Dice: “Non vieta l’educazione sessuale, cosa che prevedono le indicazioni  nazionali” ma “quello che vietiamo sono le distorsioni ideologiche  care alla sinistra. Grazie a questa legge che la Lega ha voluto, non potranno più entrare a scuola attivisti ideologizzati. Trans  e Lgbt, drag queen, porno attori privi di competenze pedagogiche non potranno parlare parlare a bambini e ragazzi di fluidità di genere, di utero in affitto e di confusione sessuale”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

