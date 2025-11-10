Calo delle nascite Paleari | Numeri senza precedenti abbiamo davanti sfide epocali

“Nella storia repubblicana non si era mai vista una situazione come questa: ci troviamo a livelli tipici di periodi di guerra, ma quando si combatteva i soldati erano al fronte e ora in Italia questo non sta avvenendo”. Così il professor Stefano Paleari, presidente della Fondazione Anthem, illustra i dati relativi al calo delle nascite nel nostro Paese. Il fenomeno della denatalità non si rileva solo da noi: su scala globale si sta registrando un’importante riduzione dell’indice di fecondità, ossia del numero medio di figli per donna. Le motivazioni sono molteplici e, in base a quanto spiega il professor Paleari, non dipendono solamente da ragioni economiche come gli stipendi bassi o i costi che necessita la crescita di un bambino perché un’eventuale introduzione di sussidi e aiuti non basterebbe a invertire la tendenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Calo delle nascite, Paleari: “Numeri senza precedenti, abbiamo davanti sfide epocali”

