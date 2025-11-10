Call It l’ultimo singolo di Soleroy arriva nelle radio italiane

Ildenaro.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 nov. (askanews) – Dopo aver fatto impazzire i social, Soleroy, il giovane musicista svizzero con milioni di visualizzazioni su TikTok e altrettanti milioni di stream su Spotify, arriva nelle radio italiane con il singolo di debutto “Call It”, in rotazione dal 14 novembre. “Ho scritto Call It pensando a una ragazza che sembrava quella giusta al momento sbagliato”, racconta Soleroy. “È anche un messaggio d’amore per chi, proprio ora, ha bisogno di ascoltare una canzone che parli al cuore”, aggiunge. Autodidatta e determinato, Soleroy ha imparato da solo pianoforte, chitarra e batteria, con l’obiettivo di “sviluppare un suono tutto mio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

call it l8217ultimo singolo“Call It”, l’ultimo singolo di Soleroy arriva nelle radio italiane - (askanews) – Dopo aver fatto impazzire i social, Soleroy, il giovane musicista svizzero con milioni di visualizzazioni su TikTok e altrettanti milioni di stream su Spotify, arriva nelle ... Scrive askanews.it

call it l8217ultimo singoloSoleroy debutta nelle radio italiane con Call It - Pubblicato lo scorso giugno, il singolo "Call It" ha già raggiunto le Top 50 Viral di diversi Paesi europei, nonché la numero 1 Swiss Airplay Charts, mettendo in evidenza il nome di Soleroy - Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Call It L8217ultimo Singolo