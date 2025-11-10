Call It l’ultimo singolo di Soleroy arriva nelle radio italiane
Roma, 10 nov. (askanews) – Dopo aver fatto impazzire i social, Soleroy, il giovane musicista svizzero con milioni di visualizzazioni su TikTok e altrettanti milioni di stream su Spotify, arriva nelle radio italiane con il singolo di debutto “Call It”, in rotazione dal 14 novembre. “Ho scritto Call It pensando a una ragazza che sembrava quella giusta al momento sbagliato”, racconta Soleroy. “È anche un messaggio d’amore per chi, proprio ora, ha bisogno di ascoltare una canzone che parli al cuore”, aggiunge. Autodidatta e determinato, Soleroy ha imparato da solo pianoforte, chitarra e batteria, con l’obiettivo di “sviluppare un suono tutto mio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Barchart riporta un dato di #GoldmanSachs : Il volume delle opzioni call ha superato il volume delle opzioni put nell'ultimo mese con il margine più ampio della storia I rialzisti nei mercati azionari sono ancora dentro!! #sp500 #nasdaq #FTSEMIB #Dividendi #d - facebook.com Vai su Facebook
“Call It”, l’ultimo singolo di Soleroy arriva nelle radio italiane - (askanews) – Dopo aver fatto impazzire i social, Soleroy, il giovane musicista svizzero con milioni di visualizzazioni su TikTok e altrettanti milioni di stream su Spotify, arriva nelle ... Scrive askanews.it
Soleroy debutta nelle radio italiane con Call It - Pubblicato lo scorso giugno, il singolo "Call It" ha già raggiunto le Top 50 Viral di diversi Paesi europei, nonché la numero 1 Swiss Airplay Charts, mettendo in evidenza il nome di Soleroy - Secondo msn.com