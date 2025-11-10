Call It l’ultimo singolo di Soleroy arriva nelle radio italiane

Roma, 10 nov. (askanews) – Dopo aver fatto impazzire i social, Soleroy, il giovane musicista svizzero con milioni di visualizzazioni su TikTok e altrettanti milioni di stream su Spotify, arriva nelle radio italiane con il singolo di debutto “Call It”, in rotazione dal 14 novembre. “Ho scritto Call It pensando a una ragazza che sembrava quella giusta al momento sbagliato”, racconta Soleroy. “È anche un messaggio d’amore per chi, proprio ora, ha bisogno di ascoltare una canzone che parli al cuore”, aggiunge. Autodidatta e determinato, Soleroy ha imparato da solo pianoforte, chitarra e batteria, con l’obiettivo di “sviluppare un suono tutto mio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it