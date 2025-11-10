Calendario Mondiali beach volley 2025 | programma orari dai gironi alla finale tv streaming

Un Mondiale fuori stagione, alm eno per quanto riguarda Europa e Usa, ma molto atteso nel mondo del beach volley dove è in atto un ricambio generazionale nell’anno successivo ai Giochi Olimpici di Parigi e nel quale la “vecchia guardia” che poi così vecchia non è, vuole continuare a farsi valere. Le speranze italiane ai Mondiali di beach volley 2025 sono tutte sulle spalle di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth e di Claudia Scampoli e Giada Bianchi, le uniche coppie azzurre qualificate alla rassegna iridata, in programma dal 14 al 23 novembre. Per Gottardi e Orsi Toth, inserite nella Pool I, il debutto sarà venerdì 14 novembre contro le canadesi MonkhouseBélanger (ore 12:00), primo passo di un girone che proseguirà sabato 15 alle 17:00 contro le neozelandesi PolleyMacDonald, per poi chiudersi lunedì 17 alle 19:30 contro le statunitensi DonlinDenaburg, avversarie esperte e fisicamente solide. 🔗 Leggi su Oasport.it

