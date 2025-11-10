Tra poco si parte. La Coppa del Mondo di speed skating è ormai alle porte, in una stagione molto particolare e importante, che avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 la destinazione finale. Cinque gli appuntamenti del massimo circuito internazionale, funzionali alla qualificazione a Cinque Cerchi. Si comincerà dal 13 al 16 novembre a Salt Lake City (USA), sull’anello di ghiaccio velocissimo dello Stato dello Utah. Negli States ci potrebbero essere tempi di un certo spessore, tali da iniziare col botto l’annata. A seguire, lo stesso discorso potrebbe replicarsi a Calgary (Canada) dal 21 al 23 novembre e in casa Italia, visti i precedenti, si vorranno dare dei segnali importanti in questo senso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo speed skating 2025-2026: il programma di tutte le tappe