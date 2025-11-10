Calciomercato Milan sempre in bilico il futuro di Maignan | Tare pensa ad un nuovo nome Di chi si tratta
Calciomercato Milan, Tare avrebbe individuato un nuovo profilo per sostituire Maignan, il cui futuro contratto in rossonero è in scadenza nel 2026: gioca in un club di Serie A. Ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Milan, Pavlovic cresce con Allegri ma il suo futuro è ancora in bilico - Pavlovic è passato abbastanza rapidamente da rincalzo a punto fermo del Milan, ma il suo futuro resta un enigma. Si legge su notiziemilan.it
Calciomercato Milan, i rossoneri valutano l’erede di Maignan: una pista intriga più di altre - Il Milan riflette sul futuro della porta: è sempre più in bilico il rinnovo di Maignan, per cui i rossoneri valutano alternative in vista della prossima stagione. Secondo notiziemilan.it
Calciomercato Milan, Acerbi ai margini dell’Inter: ci pensano i rossoneri? Ultime - Calciomercato Milan, con ogni probabilità Francesco Acerbi lascerà l’Inter a zero a giugno: Tare pensa al colpo low cost di esperienza? milannews24.com scrive