Calciomercato Juve interesse per Frattesi a gennaio? Ecco la verità

Calciomercato Juve. Negli ultimi giorni il nome di Davide Frattesi è tornato a circolare con insistenza nel mercato della Serie A, accostato a una possibile trattativa tra Inter e Juventus. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, si tratta di semplici voci prive di riscontri concreti. Calciomercato Juve: Nessuna trattativa (al momento) con l’Inter e Frattesi. Moretto ha chiarito la situazione, spiegando che non esistono contatti né tra i due club né tra la Juventus e l’entourage del giocatore. L’idea di uno scambio o di una trattativa in vista della prossima sessione di mercato è, dunque, al momento ferma ai rumor. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it