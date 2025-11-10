Calciomercato Juve interesse per Frattesi a gennaio? Ecco la verità
Calciomercato Juve. Negli ultimi giorni il nome di Davide Frattesi è tornato a circolare con insistenza nel mercato della Serie A, accostato a una possibile trattativa tra Inter e Juventus. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, si tratta di semplici voci prive di riscontri concreti. Calciomercato Juve: Nessuna trattativa (al momento) con l’Inter e Frattesi. Moretto ha chiarito la situazione, spiegando che non esistono contatti né tra i due club né tra la Juventus e l’entourage del giocatore. L’idea di uno scambio o di una trattativa in vista della prossima sessione di mercato è, dunque, al momento ferma ai rumor. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altre letture consigliate
Il calciomercato Juve non incide Numeri allarmanti, ecco il caso che preoccupa di più - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, per #Tudor fiducia a tempo: i nomi dei possibili sostituti [Gazzetta dello Sport e Tuttosport] #calciomercato #Juve - X Vai su X
Intrigo Frendrup-Frattesi: l’affare Inter può aprire il grande colpo dei bianconeri a centrocampo - Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento e guarda con grande interesse a ciò che accade sull’asse Milano–Genova. Scrive tuttojuve.com
Frattesi Juve, i bianconeri sognano il colpaccio a centrocampo a gennaio! Cosa filtra sul mediano dell’Inter dopo le ultime voci - L’obiettivo è il mediano dell’Inter L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della J ... Secondo juventusnews24.com
Moretto: “Spalletti grandissimo ammiratore di Frattesi. Un’operazione tra Inter e Juve…” - L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi negli ultimi giorni accostato anche alla Juve ... Si legge su msn.com