Inter News 24 Calciomercato Inter, Moretto dice la sua sulla trattativa del centrocampista: «Frattesi piace a Spalletti ma nessun contatto con la Juve. Tutto fermo». Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del futuro di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, accostato anche alla Juventus in vista del mercato di gennaio. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto per fare chiarezza, ha smentito qualsiasi contatto tra le parti, spiegando che al momento l’operazione è ferma. « Si è parlato tanto di Frattesi e di un’operazione tra Inter e Juve, magari legata a uno scambio, ma al momento non c’è nulla di concreto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, Moretto fa chiarezza sul futuro di Frattesi! Sarà la Juventus la prossima squadra dell'incursore?

