Calciomercato Bologna Pessina ha stupito tutti! Sentite cosa ha appena detto il suo procuratore

Calciomercato Bologna, ecco le ultime novità per quanto concerne Pessina e le parole del suo agente La vittoria del Bologna contro la capolista Napoli ha rappresentato molto più di tre punti in classifica: è stata una serata simbolica, il segno tangibile della crescita di una squadra che crede nel proprio progetto tecnico e umano. Tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Pessina ha stupito tutti! Sentite cosa ha appena detto il suo procuratore

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calciomercato. . Il Napoli crolla a Bologna: la squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato sembra solo un lontano ricordo. Lezione di calcio da parte dei rossoblù che ora si trovano ad un solo punto di distanza dal Napoli L’analisi di @sandrosabatini - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Massimo #Pessina: esordio in assoluto in #SerieA per il terzo portiere classe 2007 del #Bologna - X Vai su X

Bologna, Niccolini: "Godiamoci questa bella classifica. Pessina ha fatto un ottimo esordio, le sue lacrime mi hanno emozionato" - Napoli, il vice allenatore Daniel Niccolini ha parlato in conferenza stampa della prestigiosa vittoria dei rossoblù sui campioni d'Italia. Scrive msn.com

Bologna, ecco Massimo: dopo Marazzina c'è Pessina, il nuovo Gladiatore del Dall’Ara - 0 il Napoli campione d’Italia in carica, regalandosi. Segnala tuttomercatoweb.com

Bologna, l’agente di Pessina dopo l’esordio: “Questi momenti li sogni da bambino” - Per Massimo Pessina, portiere classe 2007, è stata la domenica. Scrive tuttomercatoweb.com