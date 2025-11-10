Calcio storico | addio ad Alessio Lunardi Orso gigante buono degli Azzurri
La squadra del Calcio storico degli Azzurri di Santa Croce ha dato oggi notizia della scomparsa di Alessio Lunardi, per tutti ‘Orso’, andatosene a soli 47 anni. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
