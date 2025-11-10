Calcio storico | addio ad Alessio Lunardi Orso gigante buono degli Azzurri

La squadra del Calcio storico degli Azzurri di Santa Croce ha dato oggi notizia della scomparsa di Alessio Lunardi, per tutti ‘Orso’, andatosene a soli 47 anni. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calcio storico: addio ad Alessio Lunardi, “Orso”, gigante buono degli Azzurri

Il malore e la morte improvvisa. Chi era ‘Orso’: gigante buono del Calcio storico - Commosso messaggio sui social pubblicato da parte della presidenza, del consiglio e degli Ultras ... Da msn.com

Addio ad Alessio, l’Orso del Calcio storico. “Un altro cuore Azzurro vola via” - Centinaia i messaggi di cordoglio sulla pagina degli Azzurri di Santa Croce dove è stato dato l’annuncio della prematura scomparsa ... msn.com scrive

