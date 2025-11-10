Calcio storico | addio ad Alessio Lunardi Orso gigante buono degli Azzurri

Firenzepost.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra del Calcio storico degli Azzurri di Santa Croce ha dato oggi notizia della scomparsa di Alessio Lunardi, per tutti ‘Orso’, andatosene a soli 47 anni. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

calcio storico addio ad alessio lunardi orso gigante buono degli azzurri

© Firenzepost.it - Calcio storico: addio ad Alessio Lunardi, “Orso”, gigante buono degli Azzurri

Approfondisci con queste news

calcio storico addio alessioIl malore e la morte improvvisa. Chi era ‘Orso’: gigante buono del Calcio storico - Commosso messaggio sui social pubblicato da parte della presidenza, del consiglio e degli Ultras ... Da msn.com

Addio ad Alessio, l’Orso del Calcio storico. “Un altro cuore Azzurro vola via” -  Centinaia i messaggi di cordoglio sulla pagina degli Azzurri di Santa Croce dove è stato dato l’annuncio della prematura scomparsa ... msn.com scrive

calcio storico addio alessioEmpoli, addio a Silvano Bini: "Un pezzo importante della nostra storia" - Per circa mezzo secolo, dal 1947 al 1996, Bini ha ricoperto ruoli nella società azzurra fino a diventarne presidente: entrato dici ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Storico Addio Alessio