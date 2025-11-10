Calcio Silvio Baldini | Sono fiducioso per la sfida contro la Polonia Marianucci assente per scelta tecnica

Torna in scena la Nazionale italiana U21 di calcio nelle qualificazioni agli Europei 2027. Dopo quattro partite, gli azzurrini e la Polonia svettano a punteggio pieno nel Gruppo E. Le prossime sfide potrebbero rivelarsi decisive per il primato. La formazione allenata da Silvio Baldini, infatti, affronterà a Stettino i polacchi venerdì 14 novembre, mentre martedì 18 è previsto l’incontro col Montenegro a Niksic. Il CT ha convocato venticinque giocatori, tra cui due novità: Dominic Vavassori (attaccante dell’Atalanta U23) e Gabriele Calvani (difensore del Frosinone). Torna in gioco anche Pietro Camuzzo, difensore della Fiorentina che a settembre aveva dovuto lasciare il raduno per un’indisponibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Silvio Baldini: “Sono fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”

