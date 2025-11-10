Calcio serie C Perugia - Arezzo è stata la partita di Tozzuolo La tedescata è riuscita alla perfezione

Perugiatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di lui si era parlato soltanto in occasione del match di Coppa Italia dell'autunno 2020, terminato con la vittoria del Brescia per quattro reti a zero. Poi un girovagare abbastanza lungo tra Montevarchi e Gubbio, fino al ritorno avvenuto circa un mese fa.Il reparto difensivo allora era falcidiato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

calcio serie c perugiaCalcio serie C, Perugia - Arezzo: la diretta della partita - Scocca l'ora del Derby dell'Etruria, che sarà interdetto ai tifosi ospiti. Secondo perugiatoday.it

Perugia-Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale - Arezzo di Domenica 9 novembre 2025: formazioni ufficiali e taellino. Riporta calciomagazine.net

calcio serie c perugiaDIRETTA/ Perugia Arezzo (risultato 0-0) video streaming tv: ospiti in dieci (9 novembre 2025) - Diretta Perugia Arezzo streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Renato Curi per il tredicesimo turno della Serie C 2025/2026 (girone B). Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia