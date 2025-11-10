Pisa 10 novembre 2025 – In Seconda Categoria ben ventisette reti nell’ottava giornata del girone di andata. In testa prende il largo il Crespina che travolge 7 – 0 il Sextum Bientina nel testa coda in programma in questa giornata. Insieme al Bientina all’ultimo posto anche l’Atletico Cascina sempre con quattro punti: la squadra di mister Simonetti perde 4 – 3 sul campo delle Capanne seconde a quota quindici punti. La doppietta di Castagna e la rete di Ventavoli non bastano contro i padroni di casa a segno con la doppietta di Puccioni e le reti di Iaia e Kodraziu. A quindi ci punti, oltre alle Capanne, anche il Corazzano che supera 1 – 0 la Sanromanese, ed il San Prospero che vince il derby sul terreno del Porta a Lucca per 1 – 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Seconda: Crespina leader, ma ecco il San Prospero