Calcio Promozione | Mobilieri Ponsacco al comando da soli
Pisa 10 novembre 2025 – Nel girone A di Promozione pareggio per l’Urbino Taccola contro il Pietrasanta. Un pari a reti bianche (0 – 0) che da un punto in classifica alla squadra di mister Argentesi. Ultimo posto con tre punti in graduatoria, ma risultato che da morale e fiducia per risalire. Ecco il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Salvadori, Petri, Castellacci, Bellagamba (Taglioli Lo.), Zaccagnini C., Bracci, Pellegrini (Campera), Chicchiarelli, Cosi (Gjini), Langella. A disposizione Cocozza, Cresci, Romeo, Cei, Guelfi D., Slosar. All. Argentesi Pietrasanta: Gega, Da Prato (Fattorini), Della Pina (Dal Pino), Fioretti, Bartoli, Laucci, Laurini, Isola (Moriconi), Remedi A. 🔗 Leggi su Lanazione.it
