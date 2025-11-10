Calcio Napoli | Conte resta ma nei prossimi giorni previsto incontro con De Laurentiis

Non c’è ancora una data, ma nei prossimi giorni, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per analizzare il momento del Calcio Napoli e il futuro insieme. Nei prossimi giorni, ma non c’è ancora una data precisa, Antonio Conte si incontrerà con il presidente Aurelio De Laurentiis. Un faccia a faccia schietto per parlare . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli: Conte resta, ma nei prossimi giorni previsto incontro con De Laurentiis

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Calcio, #Bologna-#Napoli 2-0: Dallinga e Lucumì firmano l’impresa #BolognaNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Conte incontrerà De Laurentiis, al Napoli serve una svolta - Nei prossimi giorni, ma non c'è ancora una data, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, parlerà con il presidente Aurelio De Laurentiis del difficile momento che sta vivendo la squadra azzurra. Scrive ansa.it

Quanto costerebbe al Napoli l’esonero di Conte oggi e perché non si arriverà alle dimissioni - Lo stipendio del tecnico e la durata residua del contratto sono i punti fissi da cui partire per calcolare un costo orientativo a bilancio di un eventuale ... Segnala fanpage.it

Napoli, crisi senza identità: Conte in bilico? - La sconfitta con il Bologna riapre il dibattito sulla gestione del suo allenatore aprendo possibili scenari sul cambio in panchina ... Lo riporta sportfair.it