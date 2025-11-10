Calcio femminile la Roma aspetta il Varelenga per risalire la china in Champions

Smuoversi dalle sabbie mobili, cancellare la brutta sconfitta contro la Fiorentina. Non mancheranno certo le motivazioni alla Roma, squadra che domani accoglierà tra le mura amiche del Tre Fontane il Valerenga per la terza sfida del girone unico valido per la Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Le giocatrici allenate da Luca Rossettini avranno subito la possibilità di riscattarsi dopo il pesantissimo K.O rimediato venerdì scorso contro la Viola, capace di imporsi con il sonoro risultato di 5-2. L’occasione sarà propizia anche per conquistare i primi tre punti nella competizione continentale a seguito delle due imbarcate subite nei primi due turni in cui hanno pasteggiato rispettivamente Real Madrid (6-2) e Barcellona (0-4). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, la Roma aspetta il Varelenga per risalire la china in Champions

