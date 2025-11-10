Calcio a 5 | Italia-Spagna test importantissimo per gli azzurri verso gli Europei

Dopo essersi messa definitivamente alle spalle in maniera adrenalinica e positiva lo spareggio-qualificazione contro il Kazakistan, la nazionale italiana di calcio a 5 sta per iniziare ufficialmente la sua marcia d’avvicinamento agli Europei 2026. La squadra guidata da Salvo Samperi “inaugura” il suo percorso verso la rassegna continentale, per la quale è stata sorteggiata nella fase iniziale nel Gruppo D con Ungheria, Polonia e il Portogallo, con un’amichevole di lusso contro la Spagna. Si gioca martedì 11 novembre alle 20, in quel del Palazzetto dello Sport di Campo Ligure Genova, in una partita che di fatto è una “Classicissima” del futsal: visto che il confronto Italia-Spagna vivrà il suo 37esimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Italia-Spagna, test importantissimo per gli azzurri verso gli Europei

