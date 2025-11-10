Cade e batte la testa sul sentiero | anziano soccorso in Carso

La stazione del soccorso alpino di Trieste è intervenuta nella mattinata di ieri a San Martino del Carso e in zona Monfalcone per due persone infortunatesi durante le rispettive escursioni. Nel primo caso i soccorritori hanno prestato assistenza a una donna di 72 anni in difficoltà, mentre nel. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

