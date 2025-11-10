Burgio e la guerra ai casalesi La presentazione del libro
A Cadelbosco Sopra, stasera alle 18,30 al teatro di Galleria Carretti, la presentazione del libro "Guerra alla camorra. Assalto ai Casalesi", con il generale dei carabinieri Carmelo Burgio (in foto) che racconta l’esperienza di comandante provinciale dell’Arma a Caserta, in un periodo segnato dalla lotta senza quartiere alla camorra. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dalla locale sezione dell’ Associazione nazionale carabinieri. Alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, la rassegna "Il cinema ritrovato" propone il film "Viale del tramonto", una produzione americana del 1950 di Billy Wilder. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Carmelo Burgio, libro “Guerra alla camorra” - Quando, nel 2008, nessuno riusciva ad arrestare il latitante Giuseppe Setola, boss dei casalesi, l’allora comandante provinciale di Caserta Carmelo Burgio, formatosi alla Nunziatella e oggi generale ... Da ilmattino.it