di Manuel Spadazzi RIMINI "L’atteggiamento che ha assunto l’amministrazione di Montefiore, questo minacciare querele, è la cosa peggiore. Il sindaco piuttosto spieghi esattamente il progetto dei lavori alla Rocca e si confronti finalmente con i cittadini". Massimo Giletti non le manda a dire, dopo che sabato il Comune ha annunciato che valuterà la querela per diffamazione nei suoi confronti, per le dichiarazioni sul cantiere in corso alla Rocca di Montefiore. Giletti, perché ha preso a cuore questa vicenda? "Perché conosco molto bene il paese di Montefiore e la Rocca – spiega il giornalista, conduttore del programma Lo stato delle cose su Rai 3 –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera sulla Rocca Malatestiana. Giletti: "Basta colate di cemento"