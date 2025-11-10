Bufera Bbc Trump scrive una lettera al network e minaccia querela
Accordo bipartisan per mettere fine allo shutdown ma solo per tre mesi. Repubblicani e Democratici siglano un'intesa per finanziare il governo federale almeno fino al 30 gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Bufera per un documentario su #Trump, si dimettono i vertici #BBC. Cosa è successo - X Vai su X
È uno dei maggiori scandali che hanno coinvolto l'emittente pubblica del Regno Unito. #BBC nella bufera dopo l'accusa, arrivata direttamente dalla portavoce della Casa Bianca, di aver manipolato un discorso di Trump in un documentario affinché sembrasse - facebook.com Vai su Facebook
Trump scrive una lettera alla Bbc e minaccia querela. Bufera approda in Parlamento Gb - Donald Trump ha indirizzato una lettera alla Bbc minacciando formalmente querela sulla vicenda del montaggio di due passaggi separati di un discorso del presidente americano datato 2021, artefatto in ... Si legge su ansa.it
Trump scrive una lettera alla Bbc e minaccia querela - Donald Trump ha indirizzato una lettera alla Bbc minacciando formalmente querela sulla vicenda del montaggio di due passaggi separati di un discorso del presidente americano datato 2021, artefatto in ... Segnala ansa.it
Bufera Bbc, si dimettono i vertici dopo il discorso di Trump, che minaccia l'azione legale - BBC nella tempesta: si sono dimessi il direttore, Tim Davie, e l'amministratore delegato per le notizie Deborah Turness per le rivelazioni su un servizio dello spazio di approfondimento Panorama ... Come scrive msn.com