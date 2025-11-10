Brutta frase di Aryna Sabalenka catturata dai microfoni | è un proverbio russo su Elena Rybakina
Dopo aver perso la finale delle WTA Finals contro Elena Rybakina, Aryna Sabalenka si è lasciata andare a una brutta frase catturata dai microfoni: un proverbio russo riferito alla sua avversaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Per alcuni media una frase sessista quella del ds del Brindisi, per me una semplice battuta che ha strappato tante risate. Possiamo dirlo? Stiamo facendo una brutta fine ragazzi… #brindisi #righi - facebook.com Vai su Facebook
?La brutta frase di #Kyrgios contro #Sinner: "Le persone più importanti nell’Atp sono italiane, è tutta una str..." - X Vai su X
Brutta frase di Aryna Sabalenka catturata dai microfoni: è un proverbio russo, su Elena Rybakina - Dopo aver perso la finale delle WTA Finals contro Elena Rybakina, Aryna Sabalenka si è lasciata andare a una brutta frase catturata dai microfoni: un ... Scrive fanpage.it
WTA Finals, Sabalenka: “Elena più coraggiosa di me. Tante finali perse, non controllo le emozioni” - Interviste | Sabalenka in partenza per i tropici: "Vado alle Maldive per abbronzarmi e con la paura degli squali, se ne vedo uno esco dall'acqua" ... Come scrive ubitennis.com
Sabalenka accetta il verdetto: "Quest'anno ho perso quasi tutte le finali importanti" - Aryna Sabalenka ha aperto così la conferenza stampa finale da Riyadh, dopo la sconfitta rimediata nell'atto conclusivo contro Elena Rybakina. Segnala msn.com