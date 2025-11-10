Bricocenter inaugura a Benevento | c’è la data dell’apertura

Tempo di lettura: 2 minuti Bricocenter prosegue il suo percorso di crescita con una nuova apertura in Campania, a Benevento, in Contrada San Vito, all’interno del Parco Commerciale Buonvento S.S.7 Il nuovo store, che accoglierà i clienti da giovedì 13 novembre alle ore 8.30, rappresenta un tassello importante nella strategia di sviluppo dell’insegna, portando a 49 i negozi diretti ai quali si aggiungono 13 in franchising. Il punto vendita di Benevento propone la massima estensione dell’offerta Bricocenter grazie ai 3.000 mq. di superficie espositiva interna e 400 mq. esterni, coprendo in profondità tutti i bisogni legati alla manutenzione, alla riparazione e al miglioramento della casa e del giardino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

