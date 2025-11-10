Bresh live a Genova con Mare Nostrum il 1° luglio 2026
Bresh torna a Genova con Mare Nostrum, live al Porto Antico il 1° luglio 2026. Biglietti su Live Nation. RTL 102.5 è radio partner. Breshph Sam Gregg GENOVA – Dopo aver portato il mare all’Unipol Forum di Milano per la prima delle due date SOLD OUT del suo Mediterraneo Tour Bresh è pronto a tornare nella sua Genova, con Mare Nostrum, uno speciale appuntamento il 1° luglio 2026 al Porto Antico. I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 11.00 di oggi, lunedì 10 novembre. General sale dalle ore 11.00 di martedì 11 novembre. Per info: www.livenation.it RTL 102.5 è radio partner di Mare Nostrum. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
