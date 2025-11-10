Bremer duro lavoro in palestra | il brasiliano mostra a tutti i suoi progressi dopo l’operazione al menisco – VIDEO

Bremer, duro lavoro in palestra: il brasiliano mostra a tutti i suoi progressi dopo l’operazione al menisco. Il video postato sui social. La Juventus attende il ritorno del suo pilastro difensivo.  Gleison Bremer  è attualmente ai box, ma la sua determinazione nel bruciare le tappe sta già impressionando tifosi e addetti ai lavori. Il difensore brasiliano si è recentemente sottoposto a un  intervento al menisco, un’operazione delicata che richiede cautela e tempi di recupero specifici, ma che non ha minimamente scalfito la proverbiale etica del lavoro del giocatore. Lontano dai campi della Continassa, il centrale  sta lavorando duramente in palestra  per accelerare il più possibile il suo rientro in gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

