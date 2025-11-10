Bonus elettrodomestici 2025 il 18 novembre il click day per il voucher fino a 200 euro | chi può averlo

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le domande per il bonus elettrodomestici apriranno il 18 novembre 2025 alle 7. Il voucher fino a 200 euro (per chi ha un Isee sotto i 25mila euro, altrimenti per tutti gli altri l'importo è di 100 euro) sarà scaricabile tramite l'App IO. Vediamo nel dettaglio requisiti, come fare domanda e quali tipologie di prodotti sono ammessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

