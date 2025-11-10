Bonny alla Rai | Bello essere primi ma la strada è lunga Chivu ha portato questa cosa nel gruppo

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto ieri contro la Lazio in campionato. Protagonista con il gol del 2-0 contro la Lazio, l’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, ha commentato il momento magico ai microfoni di RAI Sport. Il francese ha definito “bello” essere primi in classifica prima della sosta, ma ha subito frenato gli entusiasmi: “la strada è ancora lunga”. Bonny ha attribuito il cambiamento positivo al tecnico Cristian Chivu, che ha portato un “grande spirito di gruppo”, rendendo più facile dare tutto sul campo di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny alla Rai: «Bello essere primi ma la strada è lunga. Chivu ha portato questa cosa nel gruppo»

Leggi anche questi approfondimenti

Bonny: "Bastoni, al termine di un Inter-Parma, mi ha detto di venire all'Inter. Pio Esposito? E' un mostro, Pio è un mostro. Non so quanti giocatori hanno già segnato in Champions League alla sua età. E' già un grande giocatore ma ha grandi potenzialità. Abbia - facebook.com Vai su Facebook

Bonny a RAI Sport : "Chivu ha portato un grande spirito di gruppo. I gol sono importanti, poi so fare altro" - Yoan Bonny si è fermato a parlare anche ai microfoni di RAI Sport nel corso de 'La Domenica Sportiva', dove ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria con la Lazio e per ... Secondo msn.com

Bonny: “Contenti ma essere primi ora non conta niente. Derby? Siamo carichi e…” - "Provo ad essere al livello dei miei compagni, speriamo di andare avanti così", ha detto Bonny dopo il suo gol alla Lazio ... Si legge su msn.com

Entusiasmo Bonny: 'L'Inter grande opportunità' - Arriva l'ufficialità per Bonny all'Inter ad alcuni giorni dalla firma del contratto che lo lega ai colori nerazzurri fino al 2030. ansa.it scrive