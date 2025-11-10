Bonny a DAZN | Sempre pronto sui cross di Dimarco Felice per il gol ora penso al derby

Inter News 24 Bonny a DAZN dopo il 2-0 alla Lazio: «Grande assist, vittoria fondamentale. Non vedo l’ora di giocare il mio primo derby». Protagonista del raddoppio che ha chiuso la partita dell’Inter contro la Lazio, El Chadaille Bonny ha parlato a DAZN nel post gara. L’attaccante francese ha raccontato l’azione del gol e la sua intesa con Federico Dimarco: « So che devo essere sempre pronto con lui perché è bravo a fare cross e a servire assist perfetti. Il suo passaggio è stato splendido ». Bonny ha poi espresso soddisfazione per il suo impatto con la maglia dell’ Inter: « Sono felice per il gol e per la vittoria, era una partita importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

