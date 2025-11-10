Bologna nove giocatori convocati con le rispettive nazionali
L’infortunio di Moise Kean riapre le porte azzurre a Nicolò Cambiaghi, meritatamente convocato dal CT Gennaro Gattuso in fretta e furia per sostituire il centravanti della Fiorentina, ancora claudicante dopo il trauma alla tibia rimediato contro il Mainz in Conference League. Per l’esterno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Siamo al Villaggio Coldiretti di Bologna fino a domenica 9 novembre, nello spazio di Campagna Amica – Piazza Maggiore, Stand 37!!! Vieni a trovarci e scopri tutte le prelibatezze di liquirizia di Calabria DOP e BIO firmate Nature Med. Un’esperienza d - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, i convocati per il Napoli: Italiano senza tre giocatori - Questo l’elenco dei convocati del tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, per la sfida di domani contro il Napoli capolista. Scrive tuttonapoli.net
Bologna, i convocati per il Napoli: out Ravaglia, non recupera Immobile - Venticinque i giocatori inseriti in lista da Italiano in vista del match contro la squadra di Conte: indisponibile anche Freuler, operato alla clavicola ... Lo riporta msn.com
Bologna-Napoli, Italiano convoca 25 giocatori: out Immobile e Ravaglia - Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati del Bologna per la sfida di Serie A contro il Napoli, in programma domani pomeriggio. Scrive gonfialarete.com