Bologna-Napoli 2-0 Conte l' ombra dell' addio

È un j?accuse inedito, pesante. Antonio è in ciclone, ha la faccia del conte di Montecristo. Deluso come non mai per i tanti nodi che restano irrisolti. Si mette tra gli.

Il Napoli perde 2-0 a Bologna e le squadre di Gasperini e Chivu ne approfittano: i giallorossi battono l'Udinese con reti di Pellegrini e Celik, i nerazzurri superano la Lazio con Lautaro e Bonny

Bologna-Napoli 2-0, le pagelle della partita di Serie A

Bologna-Napoli 2-0, gol e highlights: decidono Dallinga e Lucumì - Dietro alla punta, con Dallinga preferito a Castro, riecco Orsolini, Odgaard e Rowe.

Bologna-Napoli 2-0 pagelle: lezione di Italiano a Conte, Dallinga e Lucumi decisivi. Hojlund furioso, resta il mal di gol - reti di Dallinga e Lucumi.

Serie A, Bologna-Napoli 2-0: a segno Dallinga e Lucumì - Al Dall'Ara i rossoblu rompono l'equilibrio a inizio ripresa con l'ingresso di Cambiaghi: Conte a tiro di Inter e Roma per la vetta, Italiano vede la zona Champions