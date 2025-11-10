Bollette pazze boom di casi e di ricorsi | come scoprire se si paga il giusto e tutelarsi

In un anno i reclami scritti ai gestori sono stati più di mezzo milione: 298.690 per la luce e 202.784 per il gas. Solo al Servizio conciliazione di Arera, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, sono state depositate 35 mila domande di conciliazione. Fatturazione e contratti rappresentano le prime due voci di contestazioni per luce e gas, mentre per l'acqua molti casi riguardano l'errata misurazione. Attenzione ai conguagli: dopo due anni vale la prescrizione. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Bollette pazze, boom di casi e di ricorsi: come scoprire se si paga il giusto e tutelarsi

