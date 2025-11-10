Black Friday Narwal 2025 | fino a 930€ di sconto su robot aspirapolvere e bundle smart
Il Black Friday Narwal inaugura ufficialmente la stagione delle offerte 2025 con la sua promozione più ricca di sempre. Fino al 1° dicembre, gli utenti possono approfittare di sconti fino a 930€ su robot aspirapolvere e bundle dedicati alla pulizia intelligente della casa. Narwal Freo Z10 Ultra: offerta lampo con sconti fino a 759€. Black Friday Narwal: le date da segnare e gli sconti applicati. Il produttore di robot aspirapolvere Narwal lancia oggi 10 novembre un periodo di promozioni per acquistare i suoi prodotti a prezzi super ridotti consentendo così di risparmiare fino a 930€ sul costo di vendita. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
