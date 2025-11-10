La Regione ha varato l’aggiornamento del Piano di bacino con l’individuazione delle aree inondabili a minore pericolosità. Coinvolti gran parte dei quartieri di Marassi e della Foce. Rimangono i divieti massimi a Staglieno e a San Fruttuoso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Bisagno, cambia la mappa del rischio: ecco dove si potrà costruire e scavare | Grafico