Biglietti Inter Liverpool al via la vendita | tutte le informazioni
Inter News 24 Biglietti Inter Liverpool, ultime disponibilità rimaste: l’annuncio sull’orario d’apertura dei cancelli e le raccomandazioni per i tifosi. L’ Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato le fasi di vendita per la sfida contro il Liverpool. IL COMUNICATO – Il percorso nella fase campionato della Champions League dell’Inter è arrivato al giro di boa: dopo le 4 vittorie nei primi quattro turni, i nerazzurri si preparano prima alla trasferta di Madrid contro l’Atletico e poi al grande appuntamento con il Liverpool, a San Siro, martedì 9 dicembre alle 21:00. Sarà una notte speciale, come sono le notti di coppa contro i Reds: una sfida spettacolare che scalderà San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
INTER - LAZIO DOMENICA 9 NOVEMBRE POSTI BUS DISPONIBILI - BIGLIETTI STADIO DISPONIBILI IN TUTTI I SETTORI A PARTIRE DA 14€ Info e prenotazioni 328 376 5210 - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Liverpool, il 9 dicembre a San Siro arrivano i campioni della Premier: via alla vendita dei biglietti. Tutte le info - Liverpool, match di Champions League in programma a San Siro martedì 9 dicembre alle 21:00. Segnala msn.com
Biglietti Inter-Liverpool: quando parte la vendita, prezzi e dove comprarli - Le fasi di vendita dei tagliandi per la sfida di San Siro della League Phase di Champions League di martedì 9 dicembre ... Si legge su msn.com
Inter, biglietti per la finale di Champions League a San Siro: al via la vendita libera. Prezzi fino a 45 euro, polemica tra i tifosi - L'Inter aprirà San Siro per far seguire anche al Meazza, con un maxischermo, la finale di Champions League di sabato prossimo contro il Paris Saint- Da leggo.it