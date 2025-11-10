Inter News 24 Biglietti Inter Liverpool, ultime disponibilità rimaste: l’annuncio sull’orario d’apertura dei cancelli e le raccomandazioni per i tifosi. L’ Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato le fasi di vendita per la sfida contro il Liverpool. IL COMUNICATO – Il percorso nella fase campionato della Champions League dell’Inter è arrivato al giro di boa: dopo le 4 vittorie nei primi quattro turni, i nerazzurri si preparano prima alla trasferta di Madrid contro l’Atletico e poi al grande appuntamento con il Liverpool, a San Siro, martedì 9 dicembre alle 21:00. Sarà una notte speciale, come sono le notti di coppa contro i Reds: una sfida spettacolare che scalderà San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biglietti Inter Liverpool, al via la vendita: tutte le informazioni