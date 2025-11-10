Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nel corso della trasmissione Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato e commentato le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna al “Maradona”. Biasin ha discusso il tono e i contenuti delle dichiarazioni del tecnico azzurro, mettendo in evidenza il suo atteggiamento critico e la gestione del momento difficile attraversato dalla squadra, che sembra faticare a ritrovare continuità e fiducia dopo un avvio di stagione altalenante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin: «Conte ora si rende conto del doppio impegno, ho notato pesantezza…»