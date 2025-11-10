Bianchi sicuro | L’Inter è la conferma del campionato ma non vedo un grande livello

Inter News 24 Le parole di Ottavio Bianchi, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport, l’ex allenatore Ottavio Bianchi ha analizzato l’andamento della Serie A in corso, soffermandosi sull’equilibrio del campionato e sulle principali protagoniste. L’ex tecnico del Napoli ha evidenziato la crescita di alcune squadre come Inter e Roma, ma anche le difficoltà di realtà importanti, sottolineando quanto la continuità resti il vero fattore decisivo nella corsa al titolo. LA SERIE A – Tutte le squadre sono in difficoltà, l’unica squadra che sta andando bene è la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

