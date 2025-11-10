Bianchi | Conte? Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere

Bianchi: “Conte? Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere, di un allenatore così importante, la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà”. Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli, Roma e Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport (Rai Radio 1). Queste le sue parole sul commento di Antonio Conte nel post Bologna-Napoli: “Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere, di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

